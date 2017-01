Gyllenhaal: Reynolds verdiende Oscarnominatie

ANP Gyllenhaal: Reynolds verdiende Oscarnominatie

PARK CITY - Ryan Reynolds had een Oscarnominatie moeten krijgen voor zijn rol in Deadpool. Dat vindt althans collega-acteur Jake Gyllenhaal, die dit jaar met Ryan te zien is in de film Life.

Door ANP - 27-1-2017, 6:18 (Update 27-1-2017, 6:18)

"We hebben het altijd over briljante optredens, acteurs die lijden voor hun rol, waar ik in geloof. Maar dan kijk ik naar Ryan Reynolds in Deadpool en zeg ik: Niemand anders dan hij kan dit. Dit is zijn werk, echt en puur. Als artiest heeft hij er jaren over gedaan om dat te vinden en het is briljant", aldus de acteur, die zelf in 2005 een Oscarnominatie kreeg voor zijn rol in Brokeback Mountain.

Jake vindt het feit dat het om een superheldenfilm gaat er niet toe doen. "Oké, het is een stripverfilming en er is veel geld mee verdiend - maar dat doet geen afbreuk aan Ryans buitengewone prestatie."