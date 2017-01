Naasten nemen afscheid van Adèle Bloemendaal

AMSTERDAM - Dierbaren nemen vrijdag afscheid van Adèle Bloemendaal. De uitvaart van de zaterdag overleden comédienne vindt in kleine kring plaats in Amsterdam.

Door ANP - 27-1-2017, 3:40 (Update 27-1-2017, 3:40)

Adèle wilde zelf een bescheiden afscheid, zo had ze haar zoon John Jones in een brief laten weten.

De cabaretière stierf op 84-jarige leeftijd in een verzorgingstehuis in Amsterdam. De 'grand old lady van de komedie', die meer dan vijftig jaar op de planken stond, kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Door een reeks beroertes leidde ze de laatste jaren een teruggetrokken bestaan.

De Amsterdamse speelde van 1958 tot 1963 bij diverse toneelgezelschappen en verscheen in 1960 voor het eerst op tv. In 1969 kreeg ze haar eigen Adèle Bloemendaal Show. Ze was ook te zien in 't Schaep met de vijf Pooten, Sam Sam, Citroentje met Suiker, De Brekers en Het zonnetje in huis. Ze acteerde in een aantal films en was te zien in tv-reclames, waarvan vooral die voor Bros grote bekendheid kreeg.