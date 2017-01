'Mischa Barton op psychiatrische afdeling'

LOS ANGELES - De politie in Los Angeles heeft Mischa Barton donderdag afgevoerd naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Volgens TMZ schakelden vrienden en buren de autoriteiten in toen de The O.C.-ster vreemd gedrag vertoonde.

Door ANP - 27-1-2017, 1:46 (Update 27-1-2017, 1:46)

Mischa hing half aangekleed in haar achtertuin over het hek en riep dat haar moeder een heks was en de wereld in elkaar stortte. Daarna viel ze achterover, waarop ze zou hebben geroepen: "Het is over, ik voel het komen, en het is kwaad."

De 31-jarige heeft een verleden met psychische problemen. In 2009 werd ze gedwongen opgenomen op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis in Los Angeles. Donderdag zou ze vrijwillig zijn meegegaan om onderzocht te worden.