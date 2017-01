‘Robin Thicke mag zoon voorlopig niet zien’

LOS ANGELES - Robin Thicke mag voorlopig niet in de buurt van zijn zoon of ex komen. Een rechter bepaalde donderdag dat de zanger tijdelijk niet het ouderlijk gezag heeft over de zesjarige Julian, meldt TMZ.

Door ANP - 26-1-2017, 23:01 (Update 26-1-2017, 23:01)

Robin legt zich echter niet zomaar neer bij die beslissing. Volgens zijn advocaten is het nu zijn ex Paula Patton die wordt onderzocht door de kinderbescherming in Los Angeles. Zij zou Julian psychisch mishandeld hebben.

Robin en Paula gingen in 2014 uit elkaar na een relatie van 21 jaar. Aanvankelijk verliep de scheiding goed, in maart 2015 was alles rond. Begin dit jaar beweerde Paula dat de Blurred Lines-zanger hun zoon had geslagen. Julian zou op school hebben gezegd dat zijn vader hem geregeld een pak slaag geeft.

Contactverbod

De kinderbescherming in Los Angeles onderzocht de beschuldigingen, ingewijden beweerden dat na een onderzoek van nog geen dag de conclusie werd getrokken dat Robin zijn zoon helemaal niet sloeg.

De exen troffen elkaar donderdag weer in de rechtbank. Beiden wilden eenhoofdig gezag over Julian. De rechter gaf Paula gelijk en legde Robin een contactverbod op wegens huiselijk geweld. Tot nader order moet hij zijn ex, kind en voormalig schoonmoeder met rust laten.

Robin kwam direct met papieren op de proppen waarin wordt beweerd dat Paula een wig wil drijven tussen vader en zoon. Dat is volgens de zanger psychische mishandeling.