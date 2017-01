Zooey Deschanel verwacht tweede kindje

LOS ANGELES - Zooey Deschanel is weer in verwachting. De 37-jarige New Girl-actrice en haar man Jacob Pechenik verwelkomen later dit jaar hun tweede kind, meldt Us Weekly.

Door ANP - 26-1-2017, 22:41 (Update 26-1-2017, 22:41)

Zooey en Jacob hebben al een dochter, de achttien maanden oude Elsie Otter. Zooeys tweede zwangerschap kwam woensdag aan het licht. Op de set van New Girl werd ze gespot met een babybuikje.

De actrice had in augustus 2015 een dubbele verrassing voor haar fans. Niet alleen was ze bevallen van Elsie, ze maakte destijds ook bekend dat ze in het diepste geheim was getrouwd. Die bruiloft vond in juni 2015 plaats.