ANP Iraanse actrice boycot Oscars vanwege Trump

TEHERAN - De Iraanse actrice Taraneh Alidoosti is volgende maand niet bij de uitreiking van de Academy Awards in Los Angeles. Taraneh boycot de Oscars omdat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump strengere regels voorstelt voor het verstrekken van visa aan mensen uit moslimlanden.

Door ANP - 26-1-2017, 21:31 (Update 26-1-2017, 21:31)

Trump overweegt een tijdelijke stop op het verlenen van visa aan mensen uit landen als Irak, Iran, Jemen, Libië, Sudan, Somalië en Syrië. “Trumps visaverbod voor Iraniërs is racistisch”, twitterde Taraneh donderdag. “Of dit ook geldt voor culturele evenementen of niet, ik ga uit protest niet naar de uitreiking van de Academy Awards.”

Taraneh speelt de hoofdrol in The Salesman. Het Iraanse drama is genomineerd in de categorie beste buitenlandse film.