ANP Katherine Heigl: liever adopteren dan zwanger

UTAH - Katherine Heigl beviel vijf weken geleden van zoon Joshua. Het kereltje heeft twee oudere zussen, die beiden zijn geadopteerd. Nu de actrice zowel een zwangerschap als een adoptieproces achter de rug heeft, geeft ze de voorkeur aan adoptie. “Dan heb je geen last van de hormonen.”

Door ANP - 26-1-2017, 21:08 (Update 26-1-2017, 21:08)

Katherine, vooral bekend van Grey’s Anatomy, vertelt People dat ze graag moeder wilde worden, maar nooit van plan was zwanger te raken. “Maar ik ben zo dankbaar dat ik toch in verwachting ben geweest. Als het geen verrassing was geweest, weet ik niet of ik ervoor had gekozen. Maar het was een ongelooflijke ervaring, bijna magisch.”

De 38-jarige actrice heeft een geadopteerde zus en wist al snel dat ze hetzelfde pad wilde bewandelen als haar ouders. Katherine en haar man Josh Kelley adopteerden dochter Naleigh (8) in 2009. De vierjarige Adalaide voegde zich in 2012 bij het gezin. Vorige maand kwam zoon Joshua ter wereld via een keizersnede.

Hormoonperikelen vormen volgens Katherine het enige verschil tussen adoptie en een eigen kind. “Het moment dat je je kind in de armen sluit, ben je stapelverliefd. En dan doe je alles om ze te beschermen en te koesteren.”