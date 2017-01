NPO Best brengt ode aan Adèle Bloemendaal

HILVERSUM - Het themakanaal NPO Best brengt in het weekend een ode aan de zaterdag overleden comédienne Adèle Bloemendaal. Het themakanaal staat zaterdag vanaf 20.30 uur de hele avond in het teken van de omvangrijke carrière van de theaterdiva.

Door ANP - 26-1-2017, 13:08 (Update 26-1-2017, 13:08)

Het programma TV Monument biedt een overzicht van haar loopbaan en een groot interview dat Adèle gaf aan Han Peekel. Om 21.30 uur volgt de theatershow Ode aan Adèle Bloemendaal die Sanne Wallis de Vries en Paul Groot over het leven van Adèle maakten.

De tv-avond eindigt met een registratie van haar theatershow Adèles Keus en het programma Meisjes in de grote stad, waarin Adèle met Jenny Arean een theatrale rondleiding geeft door hun geliefde Amsterdam.

De uitvaart van Adèle Bloemendaal vindt vrijdag in kleine kring plaats.