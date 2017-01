Dyanne Beekman ontwerpt McDonald's-schoenen

ANP Dyanne Beekman ontwerpt McDonald's-schoenen

HILVERSUM - Medewerkers van McDonald's lopen binnenkort op sneakers die zijn ontworpen door Dyanne Beekman. ''Ik ben trots een bedrijfsschoen in de markt te kunnen zetten die ook jongeren aanspreekt'', zegt Dyanne over het fashion-item.

Door ANP - 26-1-2017, 10:51 (Update 26-1-2017, 10:51)

Ze ontwierp in 2011 al kleding voor de fastfoodketen. Donderdag presenteerde ze de schoenen, met bedrijfsreclame op de tong en de veters.

''Met de crewkledinglijn van Dyanne Beekman hebben we een aantal jaren geleden een mooie stap gezet om ons merk bij de crew te laten leven'', zegt Marjolein Reijs van McDonald's Nederland. ''We weten hoe belangrijk het is dat je trots kunt zijn op je merk en dat ook letterlijk uit kunt dragen. De trendy en veilige bedrijfssneaker sluit hier naadloos bij aan."