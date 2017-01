Shia LaBeouf gearresteerd bij demonstratie

NEW YORK - Acteur Shia LaBeouf is in New York gearresteerd. Dit meldt TMZ op basis van een livestream van zijn kunst- en videoproject waarmee hij sinds 20 januari protesteert tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.

Door ANP - 26-1-2017, 9:12 (Update 26-1-2017, 9:12)

De Transformers-acteur is samen met een andere demonstrant in de boeien geslagen en afgevoerd. Volgens de politie van New York ging Shia door het lint omdat een man in het beeld was gelopen en iets over Trump had gezegd dat Shia niet zinde. Daarom kwam Shia in actie en pakte hij de sjaal van de man.

De politie kon onmiddellijk ingrijpen, want die houdt sinds maandag een oogje in het zeil. De demonstranten filmden door tijdens de arrestatie en bleven het mantra 'Hij zal ons niet verdelen' herhalen, tegen Trumps controversiële uitspraken. ''Shia kwam voor ons op'', zeggen de demonstranten. ''Er waren hier allemaal nazi's. Hij stapte erop af om ons te beschermen."