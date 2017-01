Jeroen Krabbé vervloekte Picasso

AMSTERDAM - Jeroen Krabbé heeft Pablo Picasso in het afgelopen jaar meermalen vervloekt. Hij dook voor zijn nieuwe programma in het leven van de bekende Spaanse kunstenaar en zo stuitte hij op een aantal opmerkelijke verhalen.

Door ANP - 26-1-2017, 7:11 (Update 26-1-2017, 7:11)

“Soms heb ik hem vervloekt en dacht ik: wat ben je toch een ongelooflijke rotzak wat je nou weer uitvreet. Echt heel erg”, zegt Krabbé voor de camera van ANP Video over de fratsen van Picasso. Zo behandelde de in 1973 overleden schilder zijn kinderen ‘schandelijk’. “En dan is schandelijk nog aardig. Hij was aardiger tegen de geit die ook in huis woonde dan tegen de kinderen. De kinderen waren voor hem een verstoring van zijn werk.”

Toch heeft Krabbé diepe bewondering voor de werken die Picasso in zijn leven maakte. “Hij was een buitencategorie. Al was hij zelf ingenomen, hij mocht het zijn want hij maakte het ene ‘bloody’ meesterwerk na het andere”, aldus Krabbé. “Als je één zo’n meesterwerk in je leven maakt, ben je een groot kunstenaar maar als je er ontelbaar maakt dan ben je niet eens een buitencategorie. Dan leef je op een andere planeet.”

League

Wat Picasso zo groot maakte, is volgens Krabbé te danken aan het feit dat hij continu met zijn werk bezig was. “Hij speelde in een andere league”, vindt de programmamaker. “Hij was alleen in zijn gedachten, al werd hij omringd door honderd mensen. Hij was de hele tijd bezig in zijn kop en alles wat hij daar niet van kon gebruiken werd weggegooid, weggebonjourd. Het ging om het werk.”

Krabbé volgt het spoor van Picasso onder meer door Frankrijk, Spanje en Italië. De reeks, de opvolger van Krabbé zoekt Van Gogh, telt acht afleveringen en is donderdagavond voor het eerst te zien op NPO 2.