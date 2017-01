Rechtszaak tegen Robbie Williams van de baan

LOS ANGELES - De rechtszaak die een oud-medewerker aanspande tegen Robbie Williams en zijn vrouw, is geseponeerd. De voormalig assistent klaagde het echtpaar aan voor seksuele misdragingen, discriminatie, contractbreuk en fraude.

Door ANP - 26-1-2017, 6:13 (Update 26-1-2017, 6:13)

Volgens The Mirror is de zaak op verzoek van de aanklager geannuleerd. Zijn advocaten wilden niet zeggen of er een schikking is getroffen.

In de rechtbankdocumenten beweerde de ex-assistent dat Robbie's echtgenote Ayda Field hem frequent blootstelde aan haar naakte lichaam, intieme vragen stelde over zijn seksleven en haar eigen seksuele activiteiten ongevraagd met hem besprak. De zanger en zijn vrouw dienden daarop ook een aanklacht in wegens inbreuk op de privacy en fraude. Ze beweren dat de man begin 2015 na drie maanden ontslagen is wegens werkweigering en meerdere gevallen van misdraging.