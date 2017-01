Graham Norton vergeet moeder te bedanken

LONDEN - Graham Norton won woensdagavond de oeuvreprijs bij de Britse National Television Awards, maar vergat daarbij iets belangrijks. Volgens ITV zei de presentator backstage dat hij er kapot van was dat hij op het podium vergat zijn moeder te bedanken.

Door ANP - 26-1-2017, 3:38 (Update 26-1-2017, 3:38)

Ma Rhoda was één van de mensen die te zien waren in een speciale videomontage, waarin mensen Graham prezen. Daarin waren ook veel voormalig gasten van The Graham Norton Show te zien, zoals Will Smith, Dolly Parton en Helen Mirren, die een bezoekje aan de talkshow omschreef als "een duik in een glas champagne".

Graham kreeg de award uitgereikt door Downton Abbey-acteur Hugh Bonneville. Hij bedankte de organisatie, zijn management en drie vrienden, maar niet zijn moeder. "Deze mooie award wordt een helse aangelegenheid als ik niet snel mijn moeder bel om wat bruggen te bouwen", aldus de talkshowhost na de ceremonie.