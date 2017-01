‘Huwelijk Scarlett Johansson op de klippen’

NEW YORK - Scarlett Johansson gaat scheiden. Ingewijden vertellen People dat het huwelijk van de actrice en Romain Dauriac na twee jaar is gestrand.

Door ANP - 25-1-2017, 22:45 (Update 25-1-2017, 22:45)

“Ze zijn al sinds de zomer uit elkaar”, beweert de bron. Scarlett en Romain, die samen een tweejarige dochter hebben, trouwden in oktober 2014 in het diepste geheim. De bruiloft vond kort na de geboorte van Rose Dorothy plaats.

Scarlett en Romain werden in december nog samen gefotografeerd. Toen waren ze bij de opening van hun Yummy Pop popcornwinkel in Parijs. Afgelopen zaterdag viel tijdens de Women’s March in Washington op dat de actrice haar trouwring niet meer droeg.