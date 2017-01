Yolanthe ‘voor zover ze weet’ niet zwanger

ANP Yolanthe ‘voor zover ze weet’ niet zwanger

HILVERSUM - Een tweede kindje van Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau is nog niet op komst. De presentatrice en actrice deed veel stof opwaaien met verschillende foto’s op Instagram, maar ze is niet in verwachting. Dat vertelde ze woensdagmiddag in de Coen en Sander Show.

Door ANP - 25-1-2017, 17:52 (Update 25-1-2017, 17:52)

“Ik heb die vraag heel veel gekregen en heel veel gehoord”, verzuchtte Yolanthe toen Coen Swijnenberg en Sander Lantinga informeerden of Xess Xava over een paar maanden een broertje of zusje krijgt. “Voor zover ik weet, ben ik niet zwanger. Helaas, helaas.”

Dat Yolanthe en Wesley graag nog meer kinderen willen is geen geheim, die wens hebben beiden meermaals uitgesproken. Met foto’s van haar eerste zwangerschap en cryptische afbeeldingen leek Yolanthe de afgelopen weken te hinten op de komst van een tweede kindje.

Risico's

Een andere vraag die de voetbalvrouw veel krijgt, is of ze met haar gezin in Istanbul blijft wonen nu het onrustig is in Turkije. “Istanbul is echt een geweldige stad met lieve mensen, alles is hier hartstikke leuk”, zei Yolanthe over haar woonplaats, waar op nieuwjaarsdag 39 doden vielen bij een aanslag op een nachtclub waar ook Wesley en Yolanthe geregeld kwamen.

“Nu is het alleen een verdrietige periode en is het ook best wel eng als je de straat op gaat”, gaf Yolanthe toe. “Het is nu wel een beetje minder, maar Turkije blijft een geweldig land.” Of ze haar biezen pakt voor een verhuizing, is aan Wesley. “Ik volg Wes in de keuzes die hij maakt en hij is nog heel gelukkig.”

Toch houdt ook de Galatasaray-voetballer de situatie in Turkije volgens zijn vrouw goed in de gaten. “Hij heeft wel iets van: we hebben een kindje samen, dat moeten we beschermen en geen grote risico’s nemen. Mocht het zover komen dat het niet meer te doen is, dan zal hij daar een beslissing over nemen.”