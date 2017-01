Madonna wil nog eens twee kinderen adopteren

LILONGWE - Madonna is in Malawi omdat ze hoopt twee kinderen uit het Afrikaanse land te adopteren. De Queen of Pop verscheen woensdag in een rechtbank in de Malawische hoofdstad Lilongwe om haar verzoek in te dienen.

25-1-2017

Madonna moet een week wachten op een reactie, liet een woordvoerder van de rechtbank weten aan de BBC. Om welke twee kinderen het gaat, wordt niet bekendgemaakt.

De zangeres heeft twee kinderen uit Malawi. Ze adopteerde David Banda in 2006, in 2009 voegde Mercy James zich bij het gezin. Madonna bezoekt het Afrikaanse land geregeld en maakt zich met haar stichting Raising Malawi hard voor een beter leven voor kinderen. Zo bouwt de stichting scholen en wordt met steun van Raising Malawi gewerkt aan de realisatie van de eerste intensive care afdeling voor kinderen van het land.

Madonna heeft naast David en Mercy nog een zoon en dochter. De twintigjarige Lourdes kreeg de zangeres met acteur Carlos Leon. Met regisseur Guy Ritchie kreeg ze Rocco, die inmiddels zestien jaar is en onlangs besloot bij zijn vader in Londen te gaan wonen.