Dichtbundel Tim Hofman bestormt boekenlijst

AMSTERDAM - Het schrijfdebuut van Tim Hofman, Gedichten van de broer van Roos, is binnengekomen op de tweede plaats van de Bestseller 60. De BNN-presentator moet alleen het eerste deel van Fajah Lourens Killerbody voor laten gaan.

Door ANP - 25-1-2017, 12:44 (Update 25-1-2017, 12:44)

Het poëzieboek van Hofman kwam vorige week uit. Op voorhand was al duidelijk dat een hoge positie in de boekenlijst er aan zat te komen. Bij de presentatie werd bekendgemaakt dat het boek al drie keer herdrukt was nog voor de publicatiedatum. Inmiddels is de bundel toe aan zijn vijfde druk. "Sfeer eerste week rijm-avontuur: HOERA", reageert Hofman via Twitter.