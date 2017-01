Concerten Drake opnieuw verplaatst

AMSTERDAM - Drake heeft opnieuw twee van zijn shows in de Ziggo Dome moeten verplaatsen. De concerten die donderdag en vrijdag plaats zouden vinden, gaan nu naar 27 en 28 maart. De reden is opnieuw problemen met de productie, meldt organisator Mojo. De show van zaterdag gaat vooralsnog wel door.

Door ANP - 25-1-2017, 12:13 (Update 25-1-2017, 12:13)

De crew van Drake is al de hele week in de Ziggo Dome bezig met de voorbereidingen van het concert. De rapper wil een compleet nieuwe show en geen kopie van de Amerikaanse. Deze is echter niet op tijd klaar.

Drake is zelf ook al de hele week in Amsterdam om te repeteren. Volgens Mojo is hij er wel klaar voor. De rapper dook eerder deze week op tijdens een privéfeest in het Amstel Hotel en gaf een verrassingsoptreden tijdens een show van Rae Sremmurd in de Melkweg.

De gekochte kaarten blijven geldig voor de nieuwe data. Bezoekers die verhinderd zijn, kunnen hun geld terugkrijgen.