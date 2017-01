Rick Brandsteder leert nog van sekstest

AMSTERDAM - Rick Brandsteder maakt dankbaar gebruik van de Nationale Sekstest. Als presentator van dienst steekt hij ook dit jaar weer allerlei feitjes op die hij met alleen zijn praktijkkennis nog niet wist.

Door ANP - 25-1-2017, 8:45 (Update 25-1-2017, 8:45)

"Ik kon toch nog zoveel leren van deze quiz. Er zijn ontzettend veel verrassende antwoorden en weetjes", zegt Rick woensdag in het AD. "Ik sta vaak met een groot vraagteken boven mijn hoofd bij het doornemen van de categorieën."

Als voorbeeld noemt Rick de vraag over hoe je in bed een seksuele droom kunt opwekken. "Nou dat wist ik dus niet. Ik ben die nacht meteen in die positie gaan liggen. En ik heb heerlijk geslapen", grapt hij.

De Nationale Sekstest wordt woensdagavond uitgezonden op RTL 5. Patricia Paay en Kay Nambiar zijn enkele van de BN'ers die aan de quiz meedoen.