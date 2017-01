Kim-Lian voelt zich jaren jonger na vakantie

ANP Kim-Lian voelt zich jaren jonger na vakantie

AMSTERDAM - Kim-Lian van der Meij voelt zich na terugkeer van een vakantie in Zweden altijd weer als herboren. Met de natuur en de rust om zich heen kan de SBS6-presentatrice helemaal opladen.

Door ANP - 25-1-2017, 7:56 (Update 25-1-2017, 7:56)

Ook het nieuwe jaar is Kim-Lian weer in haar Zweedse houten huisje geweest met haar gezin. "De telefoon stond uit en ik heb in mijn pyjama met de kinderen spelletjes gedaan als Memory en Domino. Ik noem dat onze oplaadmomentjes en die zijn enorm belangrijk voor me", aldus de 36-jarige presentatrice woensdag in De Telegraaf.

"En ja, altijd dáárheen", vervolgt ze. Kim-Lian vindt Zweden ''mooi, fijn en frisser dan Nederland en het lekkerste plekje op de wereld''. "Ik merk aan mezelf dat als ik daar langer ben er echt iets verandert, mentaal maar ook fysiek. Hier in Nederland ben ik natuurlijk veel binnen in de studio’s bezig, vaak met een dikke laag make-up op. Als ik in Zweden ben, dan wordt mijn huid beter en krijg ik mijn sproeten weer terug en echt: al met al voel ik me na zo’n vakantie wel tien jaar jonger."