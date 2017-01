Texaans radiostation draait geen Madonna meer

AUSTIN - De luisteraars van HITS 105 in Texas zullen geen Material Girl of Isla Bonita meer horen klinken op het radiostation. De directeur van de zender, Terry Thomas, liet weten dat de songs van Madonna niet langer worden gedraaid omdat de zangeres 'on-Amerikaans' zou zijn.

Door ANP - 25-1-2017, 5:48 (Update 25-1-2017, 5:48)

Volgens Deadline is de speech van Madonna op de Woman's March op zaterdag tegen president Trump bij de directie in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom worden geen nummers van Madonna meer gedraaid. "We hopen dat andere radiostations ons voorbeeld volgen", zei directeur Thomas.

De popkoningin zei tegen de verzamelde menigte in Washington dat ze erover had nagedacht het Witte Huis op te blazen maar er vanaf heeft gezien omdat het volgens de zangeres niets zou uitmaken. De uitspraken van Madonna leidden tot veel kritiek van partijgenoten van Trump die de speech kwalificeerden als het aanzetten tot geweld. Madonna ontkent en zegt dat de Republikeinen haar verhaal uit zijn verband trekken.

En niet alle luisteraars kunnen de actie van het station waarderen. "Een goedkope publiciteitsstunt", schrijft een luisteraar op de Facebookpagina van het station. "Jullie verwarren vaderlandsliefde met blinde partijvoorkeur en politiek theater", schreef een ander. De popster zelf heeft nog niet gereageerd op haar verbanning van de radiozender.