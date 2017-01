Justin Timberlake: vereerd met Oscarnominatie

LOS ANGELES - Justin Timberlake voelt zich vereerd met zijn eerste Oscarnominatie. Dat zegt de zanger tegen Deadline.

Door ANP - 25-1-2017, 2:54 (Update 25-1-2017, 2:54)

Timberlake is genomineerd voor beste song met zijn nummer Can't Stop The Feeling uit de film Trolls. De song behoort tot de meest gedownloade nummers bij iTunes in 2016. De 35-jarige acteur zingt niet alleen een aantal songs in de film, hij spreekt ook de stem van een van de karakters in de populaire kinderfilm.

De zanger kreeg het goede nieuws te horen van zijn vrouw, actrice Jessica Biel. "Ik sliep uit na een lange nacht in de studio en toen ik wakker werd had ik e-mails en berichtjes maar het was mijn vrouw die het me vertelde, dat maakte het nog leuker", aldus Timberlake. "Ik voel me heel vereerd, nederig", vervolgt hij.

De voormalige NSYNC-zanger werkte samen met songwriter Max Martin aan de soundtrack van de film. "Het ironische is dat Max en ik lang geleden ook eens samenwerkten, toen ik 16 jaar oud was, toen ik nog in NSYNC zat. Dus we hadden al ruim een decennium niet meer samengewerkt", vertelt Timberlake. De boyband NSYNC was het begin van het succes van Timberlake, die sinds het uiteenvallen van de band in 2002 vier soloalbums uitgaf.