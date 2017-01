James Franco wil pauze nemen van acteren

LOS ANGELES - James Franco overweegt een pauze te nemen van het acteren, dat zeggen ingewijden tegen Daily News.

25-1-2017

Franco is naast acteur ook producent, scenarioschrijver en regisseur en heeft op dit moment liefst twintig verschillende filmproducties lopen. "Hij vertelde vrienden dat hij een stap terug wil doen wat betreft het acteren en meer tijd wil besteden achter de camera als producent en regisseur", aldus een ingewijde.

Volgens Daily News heeft Franco de laatste tijd een aantal grote aanbiedingen als acteur aan hem voorbij laten gaan om de tijd te nemen over zijn carrière na te denken. "Hij is nog te jong om te stoppen met acteren dus het is waarschijnlijk tijdelijk", aldus een bron.

Franco heeft in ieder geval nog een aantal rode lopers af te lopen. Dit jaar komen meerdere films waar hij bij betrokken is uit. De eerstvolgende speelfilm met Franco is I Am Michael en gaat aanstaand weekend in première in de VS. De film vertelt het verhaal over een homoseksuele man die priester wordt.