Hacker van Jennifer Lawrence krijgt 9 maanden

CHICAGO - Een man uit Chicago is dinsdag tot negen maanden celstraf veroordeeld voor het hacken van accounts van dertig beroemdheden, onder wie Jennifer Lawrence. De veroordeelde Edward Majerczyk (29) moet ook 5700 dollar schadevergoeding betalen aan niet nader genoemde artiesten wiens foto's in 2014 online zijn verspreid, meldt New York Daily News. Hij riskeerde een celstraf van maximaal vijf jaar.

Door ANP - 24-1-2017, 22:09 (Update 24-1-2017, 22:09)

Majerczyk stuurde zijn slachtoffers e-mails die afkomstig leken van hun eigen internetprovider, om gebruikersnamen en wachtwoorden te achterhalen. Daarna verschafte hij zichzelf toegang tot de accounts en persoonlijke informatie, waaronder naaktfoto's. Vorig jaar bekende Marjerczyk zijn misdaad in een federale rechtbank in Los Angeles. Hij werd niet aangeklaagd voor het verkopen of online verspreiden van de privéfoto's en -video's. De zaak is daarna overgedragen aan een rechtbank in Chicago.

Een andere verdachte, Ryan Collins, is in oktober veroordeeld tot achttien maanden cel.