Lily-Rose Depp de bruid van Lagerfeld

ANP Lily-Rose Depp de bruid van Lagerfeld

PARIJS - Model Lily-Rose Depp was dinsdag de ster van de lente/zomer modeshow van Chanel in Parijs. De zeventienjarige dochter van acteur Johnny Depp verscheen aan het eind van de show met ontwerper Karl Lagerfeld op de catwalk, gekleed in een roze bruidsjurk van de meester. Dat meldt Entertainment Tonight.

Door ANP - 24-1-2017, 21:30 (Update 24-1-2017, 21:30)

Depp, die in mei vorig jaar door het modehuis al werd gepresenteerd als het nieuwe gezicht van het beroemde parfum Chanel No. 5, was niet de enige celebrity op de catwalk. Kendall Jenner toonde het publiek een zilverkleurige creatie, terwijl Bella Hadid straalde in een zilver-zwarte ensemble.

De Paris Fashion Week, waarin alle grote modehuizen hun haute couture lente/zomer 2017 collectie presenteren, duurt nog tot 26 januari.