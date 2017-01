Vrijspraak voor emotionele Dean Saunders

ALKMAAR - Zanger Dean Saunders is dinsdag door de politierechter in Alkmaar vrijgesproken van doodsbedreigingen die hij in juli aan het adres van zijn ex-vriendin Jamie zou hebben geuit. Dit meldt RTV Noord-Holland.

Door ANP - 24-1-2017, 17:36 (Update 24-1-2017, 17:36)

De officier van justitie eiste dinsdagmiddag tijdens de zitting een geldboete van 500 euro, waarvan 200 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De rechter sprak Dean vrij, omdat de getuigenverklaringen onvoldoende wettig en overtuigend bewijs bevatten. Zelf ontkent Dean zijn ex-vriendin met de dood te hebben bedreigd.

De artiest barstte in tranen uit toen hij hoorde dat hij was vrijgesproken. Dean heeft een contactverbod met zijn ex. Ze hebben samen een zoontje.