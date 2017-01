Minis: Oscarnominatie Toni is al een prijs

AMSTERDAM - Actrice Hadewych Minis is euforisch over de Oscarnominatie die de Duitse komedie Toni Erdmann dinsdag heeft ontvangen. De film, waarin Minis een bijrol speelt, maakt kans op een prijs in de categorie beste buitenlandse film.

Door ANP - 24-1-2017, 15:39 (Update 24-1-2017, 15:39)

“Dit is zó waanzinnig gaaf”, reageert Minis. “Echt: de nominatie is al een prijs. Dat ik op deze manier in de buurt van een Oscar mag komen, is toch een droom die uitkomt.” Het zou niet de eerste prijs zijn die Toni Erdmann in de wacht sleept, integendeel. “Maar dit is een prijs die iedereen kent. Het is een begrip waar iedereen direct op aanslaat, waar iedereen zich gelijk een beeld bij kan vormen.”

De actrice, die in de film een beste vriendin van het hoofdpersonage speelt, vindt het vooral waardevol dat de opvallende, weinig conventionele film ook de waardering van de leden van de Academy krijgt. “Het is op een positieve manier een vreemde film”, legt ze uit. “In de VS wordt dat soort absurdisme soms toch anders ervaren dan in Europa. Ik vind het te gek dat het verhaal en de grappen blijkbaar ook in Hollywood aanslaan.”

Minis gaat kijken of ze rond de ceremonie naar Los Angeles kan afreizen om de feestvreugde rond de uitreiking mee te maken. “De cast en crew voelen echt als een familie: we hebben de hele zegetocht ook samen ervaren. Op mijn verjaardag eerder deze maand hebben de regisseur en hoofdrolspeelster nog een liedje voor mij ingezongen. Dus ook deze Oscar-roes gaan we vermoedelijk met het hele team delen.”