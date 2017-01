The Red Turtle en Huppert maken kans op Oscar

LOS ANGELES - De film The Red Turtle van de Nederlandse regisseur Michael Dudok de Wit maakt kans op een Oscar. De tekenfilm is genomineerd in de categorie beste animatiefilm.

Door ANP - 24-1-2017, 14:46 (Update 24-1-2017, 14:46)

De film, die in Cannes in première ging, vertelt over een man die op een onbewoond eiland bevriend raakt met een schildpad. Dudok de Wit moet het opnemen tegen Disney-films Vaiana en Zootopia, de Franse stopmotionfilm Ma vie de Courgette en Kubo. Dudok de Wit won zestien jaar geleden al een Oscar voor zijn korte film Father and Daughter.

In de categorie beste actrice maakt Isabelle Huppert kans op een beeldje. Zij speelt in de thriller Elle van de Nederlandse regisseur Paul Verhoeven een vrouw die op zoek gaat naar haar verkrachter. Verhoeven zelf maakte overigens geen kans op de prijs.

Elle viel eerder al af in de race voor beste buitenlandse film. In deze categorie is overigens wel de Duitse komedie Toni Erdmann genomineerd, met een bijrol voor actrice Hadewych Minis.