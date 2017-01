Paul Kalkbrenner maakt rentree op Awakenings

ANP Paul Kalkbrenner maakt rentree op Awakenings

SPAARNWOUDE - Paul Kalkbrenner maakt dit jaar zijn rentree op Awakenings met een nieuwe liveshow. De komst van Wighnomy Brothers naar Nederland is ook zeker. Zij hebben zich speciaal voor enkele exclusieve shows in de wereld herenigd en Awakenings is daar één van.

Door ANP - 24-1-2017, 13:46 (Update 24-1-2017, 13:46)

Awakenings maakte dinsdag bij de start van de kaartverkoop een deel van de line-up bekend. Het grootste outdoor technofestival ter wereld is dit jaar op zaterdag 24 en zondag 25 juni. Op zondag worden podia gehost door onder anderen Adam Beyer met Drumcode en Joris Voorn met Spektrum.

Verder komen Sven Vath, Ricardo Villalabos, Maceo Plex en Chris Liebing naar recreatiegebied Spaarnwoude Houtrak. Eveneens bevestigd zijn de acts van Joseph Capriati, Dave Clarke, Tale of Us, Loco Dice, Floorplan, Weval, The Black Madonna, Black Coffee, Len Faki en KiNK.

Awakenings passeert in april de grens van tweehonderd georganiseerde feesten gebroken, die staan voor ruim 2000 feesturen. Bovendien wordt het totale aantal van 1,5 miljoen bezoekers bereikt.