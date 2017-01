Polanski geen voorzitter filmprijzen César

ANP Polanski geen voorzitter filmprijzen César

PARIJS - De Frans-Poolse regisseur Roman Polanski heeft zich teruggetrokken als juryvoorzitter van de uitreikingen van de nationale filmprijs Frankrijk, de César. De 83-jarige Polanski is bedroefd dat de keuze hem tot voorzitter te maken door toedoen van bepaalde actiegroepen tot tweedracht heeft geleid. Actiegroepen van vooral vrouwen bekritiseerden de keuze van Polanski omdat hij in 1977 volgens de Amerikaanse justitie een minderjarig meisje heeft verkracht.

Door ANP - 24-1-2017, 10:48 (Update 24-1-2017, 10:48)

Hij vindt volgens een verklaring die dinsdag is verspreid de aanvallen op zijn persoon onterecht, maar ziet af van zijn feestelijke rol op 24 februari als de filmprijzen in Théâtre du Châtelet in Parijs worden uitgereikt. De show wordt gepresenteerd door cabaretier Jérome Commandeur.

De prijzen die te vergelijken zij met de Amerikaanse Oscars bestaan uit bronzen beeldjes ontworpen door beeldhouwer César Baldaccini (1921-1998).