'Orange Is The New Black-actrice zwanger'

LOS ANGELES - Laura Prepon, bekend van haar rol als Alex Vause in de Netflixserie Orange Is The New Black, is zwanger van haar eerste kind. Dat meldt People op basis van ingewijden.

De 36-jarige Prepon is sinds oktober 2016 verloofd met acteur Ben Foster. Volgens een spion was het stel afgelopen weekend erg close tijdens het Sundance filmfestival. "Ben trad beschermend op en bleef de hele avond dichtbij Laura. Ze liepen arm in arm en hebben samen gedineerd", aldus een ingewijde.

Foster en Prepon kennen elkaar al 18 jaar en hielden hun relatie lang geheim, zelfs voor hun vrienden zoals bijvoorbeeld acteur Ashton Kutcher. Die grapte over het geheimhouden van de relatie door Prepon tijdens een tv-interview: "Ik snap het. Maar je privéleven, daar horen ook vrienden bij!", zei Kutcher schertsend.

Wanneer Prepon en Foster precies hun kind verwachten is onbekend.