ANP Armin van Buuren naar Tomorrowland

BOOM - Armin van Buuren en Oliver Heldens draaien op Tomorrowland 2017. De festivalorganisatie maakte maandag het eerste deel van de line-up van de komende editie van het dance-evenement in Boom bekend.

Door ANP - 23-1-2017, 20:11 (Update 23-1-2017, 20:11)

In het rijtje van 25 namen staan ook Axwell & Ingrosso, Carl Cox, Paul van Dyk en Netsky.

Het Belgische Tomorrowland in Boom wordt verspreid over twee weekenden: 21 tot 23 juli en 28 tot 30 juli. Armin van Buuren draait op beide zaterdagen op het mainstage en op vrijdag 28 juli op het podium A State of Trance. Oliver Heldens komt op de slotdag zondag 30 juli langs.

De Belgische versie van Tomorrowland is het paradepaardje van de festivalorganisatie. De Braziliaanse versie van het dancefestival Tomorrowland in São Paulo gaat in mei niet door. In september werd de Amerikaanse versie TomorrowWorld in Atlanta ook al geschrapt en het is nog niet duidelijk of TomorowWorld dit jaar wel doorgaat.