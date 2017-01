Drake duikt op bij concert Rae Sremmurd

AMSTERDAM - Bezoekers van een concert van hiphopduo Rae Sremmurd in de Melkweg in Amsterdam zijn zondagavond getrakteerd op een verrassingsoptreden van Drake. Rapper Swae Lee deelde na afloop beelden van het concert op internet. "Vanavond was krankzinnig", jubelde Lee op Twitter. "Veel dank aan Drake voor de liefde en Amsterdam."

23-1-2017, 10:59

Drake kwam plots het podium op toen zijn nummer Fake Love werd ingezet. Zaterdag liet de rapper zich ook al zien op een bar mitswa-feest in het Amstel Hotel. Ook Jamie Foxx was van de partij.

Drake zou zaterdagavond eigenlijk een concert in de Ziggo Dome verzorgen. De eerste concerten van zijn The Boy Meets World Tour zijn echter verplaatst. Drake staat nu komende donderdag, vrijdag en zaterdag in de Amsterdamse concerthal. Volgende maand, op 26 februari, vindt het laatste van de vier uitgestelde shows plaats.