ANP Acteur doodgeschoten op set muziekvideo

BRISBANE - Bij opnames van een muziekvideo van de Australische hiphopband Bliss n Eso is per ongeluk een acteur doodgeschoten. Dat melden plaatselijke media maandag.

Door ANP - 23-1-2017, 8:59 (Update 23-1-2017, 8:59)

Volgens de politie werd de man gedood in een bar tijdens het filmen van een scène waarin vuurwapens werden gebruikt. De acteur werd daarbij op een of andere manier in zijn borst geraakt.

"We kunnen bevestigen dat er een dode is gevallen tijdens het filmen van een Bliss n Eso videoclip", staat in een verklaring van de muziekgroep. "De band was op dat moment niet op de set. De video-crew en ons team werken momenteel mee aan het onderzoek."

Bliss n Eso had begin januari op hun site een oproep gedaan voor acteurs die mee wilden spelen in de clip.