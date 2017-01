Per seconde wijzer blijft Driehuis boeien

ANP Per seconde wijzer blijft Driehuis boeien

AMSTERDAM - Kees Driehuis is nog niet uitgekeken op Per seconde wijzer. De 65-jarige presentator zit al 28 jaar aan de desk van het kennisspel en gaat nog steeds met plezier naar de opnames.

Door ANP - 23-1-2017, 8:03 (Update 23-1-2017, 8:03)

"Dat gaat gek genoeg vanzelf. Als ik thuis de vragen voorbereid en de presentatieteksten doorneem, krijg ik er al zin in", zegt Driehuis maandag in het AD. "Ik ga zelfs wat vroeger naar bed om extra uitgerust in de studio te staan. De drukte van dat kleine circus bij zo'n opnamedag geeft me energie. Het blijft nog altijd spannend."

Driehuis is trots dat het spelletje na al die jaren nog steeds kan rekenen op een groot publiek. "En dat doen we zonder BN'ers, showtrappen of door koffertjes met een half miljoen open te maken. Ik heb daar niks op tegen, maar wij hebben het gelukkig niet nodig."