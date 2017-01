Gavin Rossdale wilde niet scheiden van Gwen

ANP Gavin Rossdale wilde niet scheiden van Gwen

LONDEN - Zijn breuk met Gwen Stefani was een zware dobber voor Gavin Rossdale. De Bush-zanger noemt de scheiding zondag in The Sun "het tegenovergestelde van wat ik wilde". Het stel ging in de zomer van 2015 uit elkaar.

Door ANP - 23-1-2017, 2:14 (Update 23-1-2017, 2:14)

De muzikant, die is toegevoegd aan de jury van de Britse editie van The Voice, zegt in de krant. "Afgezien van de dood, is een scheiding een van de moeilijkste, pijnlijkste dingen om doorheen te gaan." Gavin is wel blij met de manier waarop Gwen en hij samen hun drie zoons opvoeden. "Het enige goede is dat we om de kinderen geven en het om hen gaat. Dus we hebben er alles aan gedaan om deze levensverandering zo makkelijk mogelijk te maken voor ze."

Gavin en Gwen hadden twintig jaar een relatie en werden ouders van Kingston (10), Zuma (8) en Apollo (bijna 3). De voormalig No Doubt-zangeres is inmiddels alweer een tijdje samen met zanger Blake Shelton. Vooral zijn oudste kids zouden Gavin ook graag weer met een nieuwe liefde zien. "Ze willen dat ik een vriendin krijg en kijken altijd meteen naar mijn reactie als ze een sms op mijn telefoon zien binnenkomen."

Ondanks de pijnlijke scheiding, is Gavin nog altijd erg positief over zijn ex. "Het waren twintig mooie jaren en we hebben drie fantastische kinderen. Er waren heel veel positieve dingen. Ik vind haar nog steeds geweldig."