Kendall Jenner en A$AP Rocky samen in Parijs

PARIJS - Kendall Jenner is zondag samen met haar vriend A$AP Rocky gespot in de straten van Parijs. Het 21-jarige model is in de Franse hoofdstad aan het werk voor de Paris Fashion Week, maar had zondag tijd om met de rapper de vlooienmarkt te bezoeken.

Door ANP - 22-1-2017, 20:42 (Update 22-1-2017, 20:42)

De brunette droeg tegen de kou een lange bontjas over haar schouders. De 28-jarige Rocky viel op door een rode broek te dragen met daaronder zwarte leren schoenen van Gucci. Volgens People is het niet de eerste keer dat de twee elkaar in Parijs zijn, want vorig jaar gingen ze er samen uit eten in haar favoriete restaurant L'Avenue.

Op Instagram schrijft Kendall zondag dat ze het jammer vindt dat ze zaterdag de Women's March niet mee kon maken. Bij een foto van de protestmars tegen intolerantie schreef ze: ''Wat had ik deze historische gebeurtenis graag mee willen maken. Meer dan trots."

Kendall Jenner en A$AP Rocky daten al bijna een jaar, maar hebben nooit commentaar gegeven op de geruchten over hun relatie. "Ze zien elkaar de laatste tijd weer wat vaker dan voorheen'', weet een bron van E! News. ''Ze vindt hem leuk en dat is wederzijds."