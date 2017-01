COC-prijs voor André van Duin

AMSTERDAM - Komiek, acteur en presentator André van Duin en activiste Miriam van der Have hebben zondag de Bob Angelo Penning van het COC gekregen. Voorzitter Tanja Ineke van het COC reikte de penningen uit in de Amsterdamse poptempel Paradiso.

Door ANP - 22-1-2017, 19:42 (Update 22-1-2017, 19:42)

André van Duin kreeg de prijs ,,voor de vanzelfsprekende wijze waarop hij als zeer bekende Nederlander al bijna een halve eeuw bijdraagt aan de acceptatie van homoseksualiteit". Het COC roemt de wijze waarop Van Duin vanaf het begin van zijn carrière in de jaren zeventig open was over zijn homoseksualiteit. ,,Een tijd waarin dat nog verre van vanzelfsprekend was", aldus de belangenvereniging.

Miriam van der Have is de penning toegekend ,,voor haar voorbeeldige inzet voor de emancipatie van intersekse personen in Nederland en de wereld". Intersekse mensen worden geboren worden met een lichaam dat niet (geheel) voldoet aan de biologische definitie van man of vrouw.

De Bob Angelo Penning is vernoemd naar de schuilnaam van Niek Engelschman, oprichter en eerste voorzitter van het COC. Eerdere winnaars waren onder anderen Erwin Olaf, Boris Dittrich, Paul de Leeuw, en Arie Boomsma.