ANP Louis Tomlinson viert eerste verjaardag zoon

LOS ANGELES - Louis Tomlinson vierde dit weekeinde een bijzonder verjaardagsfeestje. Zijn zoon Freddie werd één jaar. De One Direction-zanger hielp zijn kleine man met het uitblazen van het kaarsje op zijn taart.

Door ANP - 22-1-2017, 17:07 (Update 22-1-2017, 17:07)

Louis moest Freddie een steuntje in de rug geven bij het uitblazen, is te zien in een video die Briana Jungwirth, de moeder van het kereltje, deelde via Instagram. “Een bijzondere dag achter de rug met mijn jarige job”, twitterde Louis. “Bedankt voor alle berichten!”

De zanger had een kortstondige relatie met de Amerikaanse Briana. Toen zij ontdekte dat ze in verwachting was, waren zij en Louis al uit elkaar. Desondanks is de zanger veel bij zijn zoon en zegt hij volop te genieten van het vaderschap.