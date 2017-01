Lily Collins kampte met eetstoornis

ANP Lily Collins kampte met eetstoornis

PARK CITY - In de film To The Bone speelt Lily Collins een jonge vrouw met anorexia. Die rol kwam heel dichtbij voor de 27-jarige actrice. Als tiener kampte ze zelf met eetstoornissen, zei Lily tijdens het Sundance Film Festival tegen Fox News.

Door ANP - 22-1-2017, 16:55 (Update 22-1-2017, 16:55)

Vanwege haar eigen ervaringen met anorexia vond Lily het belangrijk betrokken te zijn bij de film. “Het is heel belangrijk. Het is iets waar veel jonge vrouwen mee worden geconfronteerd, daar hoef je je niet voor te schamen. Daar gaat deze film over.”

Lily wist vanaf dag één dat ze in To The Bone wilde spelen. Ook de schrijver en regisseur van de film, Marti Noxon, kampte in het verleden met een eetstoornis. “Toen ik Marti ontmoette, dacht ik meteen: wij moeten samenwerken. We moeten dit verhaal vertellen, want het is nog een enorm taboe.”