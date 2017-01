Kijkers blijven wegzappen bij Paul de Leeuw

AMSTERDAM - Paul de Leeuws zaterdagavondshow Wie steelt mijn show? blijft kijkers verliezen. Deze week bleven 850.000 mensen hangen na kijkcijferkanon Wie is de mol?, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 22-1-2017, 11:16 (Update 22-1-2017, 11:16)

Wie steelt mijn show? trok vorige week 887.000 kijkers. Voor de eerste uitzending op 7 januari zaten 1,3 miljoen Nederlanders voor de buis. Paul de Leeuw zei afgelopen week in Jinek te balen van de kijkcijfers. “Natuurlijk, je wil de beste zijn op dat moment.”

De Leeuw maakte jarenlang programma’s op de zaterdagavond, maar stopte daarmee toen hij het keer op keer aflegde tegen Ik hou van Holland. Nu moet De Leeuw het opnemen tegen All You Need Is Love, dat ook deze week weer veel beter werd bekeken. Met de liefdesperikelen lokte ‘Dr. Love’ Robert ten Brink ruim 1,6 miljoen kijkers naar RTL 4.

Wie is de mol? is net als de afgelopen weken het best bekeken programma van de zaterdagavond. Bijna 2,4 miljoen Nederlanders gingen met de deelnemers op zoek naar de saboteur. De nabeschouwing Moltalk, die vanwege De Leeuws show is verhuisd naar NPO 3, trok 802.000 kijkers.