Roel Reiné gaat 'next level' in Hollywood

ANP Roel Reiné gaat 'next level' in Hollywood

LOS ANGELES - De Nederlandse regisseur Roel Reiné is naar eigen zeggen 'in de wolken' over zijn nieuwe klus. Hij mag de komende maanden het fundament leggen voor Inhumans, het nieuwe prestigeproject van comic-producent Marvel. Zijn tweedelige pilot zal begin september in meer dan 1200 Imax-bioscopen over de hele wereld te zien zijn.

Door ANP - 22-1-2017, 10:08 (Update 22-1-2017, 10:08)

"Televisie heeft de afgelopen jaren zo enorm aan macht gewonnen", legt Reiné uit vanuit Los Angeles. "Alle A-list sterren en regisseurs vechten om mooie televisieklussen. Je hebt meer ruimte om te experimenteren en er is doorgaans meer budget beschikbaar voor de producties." Als voorbeeld noemt hij The Crown van Netflix, dat 16 miljoen dollar per aflevering kost. "Dat betekent dat je voor twee uur 32 miljoen beschikbaar hebt. Aan dat budget komen de meeste films niet."

Inhumans wordt een bijzonder project dat een brug probeer te slaan tussen de bioscoop en de televisie. De eerste twee afleveringen worden in de bioscoop gepresenteerd; daarna gaat de serie verder op televisie. Reiné speelde zichzelf in de kijker van televisieproducenten met de aflevering van piratenserie Black Sails die hij vorige jaar maakte. "Opeens kreeg ik allemaal telefoontjes: men was heel geïnteresseerd hoe ik voor televisiebudgetten bioscoopkwaliteit kon leveren. Voor Marvel gaf de doorslag de bioscoopfilm Michiel de Ruyter: een Nederlandse speelfilm van 8 miljoen euro die eruit zag alsof hij 50 miljoen euro kostte."

Fanbase

Reiné is groot fan van Marvel, de producent die met producties als Avengers, Iron Man en Guardians of the Galaxy de bioscopen domineerde. "Ik dacht altijd dat ik toewerkte naar een grote bioscoopfilm", legt hij uit. "Maar deze stap, naar de eerste twee afleveringen van een Marvel-serie, is voor mij veel groter." De regisseur van de eerste episodes bepaalt de toon, de stijl, de look van de serie. "De stempel die ik op het verhaal druk, wordt daarna voortgezet door de rest van de regisseurs. Het is een enorme eer om deze klus te krijgen - er waren heel veel grote namen in de race."

Marvel is echter een producent die risico’s durft te nemen; ook voor bijvoorbeeld Guardians of the Galaxy werd een relatief onbekende, jonge regisseur gevraagd. "Ik kreeg altijd wel mails over de sequels die ik in Hollywood gemaakt heb. Maar nu ontploft mijn mailbox bijna: ik krijg berichtjes van fans uit alle hoeken van de wereld, van Japan tot Indonesië, van Zuid-Amerika tot Rusland. Marvel heeft een fanbase die je je niet voor mogelijk houdt."

Ook voor Reiné zelf betekent Inhumans een nieuwe stap in zijn carrière. "Ik heb de afgelopen tien jaar pakweg vijftien relatief goedkope producties gemaakt", legt hij uit. "Daar heb ik veel van geleerd. Maar dit is een ander niveau. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit met Imax-camera’s gewerkt." Reiné mag een aantal van zijn vaste crewleden meenemen naar Inhumans. Op zijn wishlist voor de cast staan ook een paar Nederlandse namen. "Maar het is maar afwachten of die er doorheen komen. In de acteurs heb ik niet het laatste woord."

De tweedelige pilot van Inhumans is begin september ook in Nederland in de Imax-bioscopen te zien.