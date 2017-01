Serie Smeris 'ruig, spannend en humoristisch'

ANP Serie Smeris 'ruig, spannend en humoristisch'

HILVERSUM - Actrice Susan Visser is een van de nieuwe gezichten in het derde seizoen van de serie Smeris die BNN vanaf zondagavond op NPO 3 uitzendt. Susan had het op de set erg naar haar zin met hoofdrolspelers Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven.

Door ANP - 22-1-2017, 9:46 (Update 22-1-2017, 9:46)

Susan Visser: ''Wat ik te gek vind en uniek aan deze serie is dat die heel spannend is en heel ruig en vaak ook grappig. In de dialogen bijvoorbeeld zitten heel veel grappen. Dat vind ik wel onderscheidend, dat heb je niet zo vaak in politieseries. Het is een unieke combinatie, dus ik vond het te gek om nu aan het derde seizoen mee te mogen doen".

In Smeris speelt Susan Visser de rol van de charmante journalist Laura den Dooyer, die de hoofdpersonages Theo Kamp (Jeroen van Koningsbrugge) en Willem Niessen (Dennis van de Ven) voor de voeten loopt. Susan: ''Ik duik in dezelfde zaak waar Willem en Theo op zitten. Ik loop in de weg, in eerste instantie vooral Willem. Al het nieuws wat ik tegenkom breng ik ook gelijk naar buiten. Dat vinden zij vaak te snel, omdat ze nog middenin het onderzoek zitten. Ondertussen beginnen Willem en Laura elkaar ook nog eens stiekempjes heel leuk te vinden."

Terroristen

In seizoen drie van Smeris raken Theo en Willem verzeild in de oorlog tussen internationale inlichtingendiensten en extreem fanatieke terroristen. Dennis: ''Aan het begin van seizoen drie stuit mijn personage Willem op een vrij gruwelijke en heftige zaak. Gek genoeg brengt deze situatie ook Theo, die undercover was gegaan, terug naar Tilburg. In de loop van de tien afleveringen komen we erachter dat er een grote Europese kwestie gaande is en dat wij de aangewezen personen zijn om de stop uit de gootsteen te trekken."

De makers hebben met internationaal terrorisme de actualiteit weten te verwerken in de verhaallijn. ''De realiteit haalde ons regelmatig in, dat is wel vier of vijf keer gebeurd'', vertelt Jeroen. Dennis: "Smeris gaat heel erg over de vraag in hoeverre je bereid bent zelf de grens van de wet te overschrijden om de misdaad te bestrijden, maar ook over het verbinden van mensen met verschillende meningen. Geen muren bouwen, maar bruggen."

Vrienden

Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van de Ven hebben vergevorderde plannen om een film te maken van Smeris, maar voordat het zover is zijn ze eerst gevraagd om ook nog een vierde seizoen af te leveren. "We mogen dus lekker doorgaan'', zegt Jeroen.

De hoofdrolspelers Dennis en Jeroen kennen elkaar al twintig jaar en zijn dikke vrienden. Jeroen: ''Als wij een draaidag hebben gehad of een hele week, zien we elkaar in het weekend ook nog. Het is een soort huwelijk." Dennis: "Na een lange draaidag gaan we 's avonds samen voetbal kijken in een kroeg, het wordt nooit vervelend."

Nieuwe rollen

Tjebbo Gerritsma speelt dit nieuwe seizoen de nieuwe rol van rechercheur Tjebbo Leeksma. Nieuwe rollen zijn er ook voor Filip Peeters, Illias Adab, Richard Gonlag, Stefanie van Leersum, Ergun Simsek, Alkan Coklu, Ilker Delikaya en Mattijn Hartemink.

Kiki van Deursen, Hans Ligtvoet, Daan van Dijseldonk en Xander van Vledder keren terug in de vaste cast. Patrick Stoof is in het derde seizoen te zien in een nieuwe rol, als verlamde tweelingbroer van Freddy van Nuenen die om het leven kwam in het eerste seizoen. Ook Myranda Jongeling en Chava Voor in ’t Holt blijven deel uitmaken van de vaste cast.