'Kanye maakt het goed'

ANP 'Kanye maakt het goed'

LOS ANGELES - Bijna twee maanden na zijn mental breakdown is Kanye West weer uit het dal aan het klauteren. Een ingewijde vertelt aan E! News dat de rapper zich inmiddels stukken beter voelt en achter de schermen zelfs alweer aan het werk is. Zijn kinderen zijn op dit moment zijn eerste prioriteit en Kanye probeert vooral een goede vader te zijn en veel tijd met zijn kroost door te brengen.

Door ANP - 21-1-2017, 10:57 (Update 21-1-2017, 10:57)

De rapper stortte eind november in en werd opgenomen in het ziekenhuis met ernstige uitputtingsverschijnselen. Hij moest zijn lopende Saint Pablo-tour afbreken en absolute rust nemen. Sindsdien houdt de man van Kim Kardashian zich op de achtergrond en komen af en toe berichten via anonieme bronnen naar buiten dat het stapje voor stapje beter met hem gaat.

Volgens de bron van E! News heeft West inmiddels weer een aantal werkprojecten opgepakt. Zo zou hij plannen hebben voor een concertreeks in het voorjaar.