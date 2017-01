Brimstone blijft bezoekers trekken

AMSTERDAM - De western Brimstone van regisseur Martin Koolhoven blijft het opvallend goed doen in de Nederlandse bioscopen. Het is deze week de enige release die al langer dan een week draait en toch meer bezoekers blijft trekken. Zo trok de gameverfilming Assassins Creed, die vorige week op de eerste plaats stond, in zijn tweede week 50 procent minder bezoekers. Dat blijkt zaterdag uit de bezoekerscijfers van de Nederlandse bioscopen.

Door ANP - 21-1-2017, 10:08 (Update 21-1-2017, 10:08)

Films van eigen bodem doen het sowieso opvallend goed. In de eerste drie weken van januari werd één op de vier bioscoopkaartjes gekocht voor een vaderlandse productie. Behalve Brimstone zijn ook de romantische komedies Onze Jongens en Soof 2 bijzonder succesvol. Soof 2 trok in bijna twee maanden tijd 768.000 bezoekers, Onze Jongens staat na drie weken op bijna 250.000 bezoekers.

Naar Brimstone zijn in tien dagen tijd bijna 70.000 mensen gegaan. De film heeft een Kijkwijzeradvies van 16 jaar en ouder. De grimmige thriller vertelt over een demonische priester die het gemunt heeft op een onschuldige vrouw. Het is de eerste film van Koolhoven in acht jaar tijd.