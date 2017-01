Heleen: première documentaire wordt gek

ROTTERDAM - Heleen van Royen denkt dat de première van haar documentaire vreemd wordt. Het doet zo zeer, over de dementerende moeder van de schrijfster, wordt zaterdag 28 januari voor het eerst vertoond tijdens het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

Door ANP - 21-1-2017, 9:23 (Update 21-1-2017, 9:23)

“Het is natuurlijk een gek gevoel dat we straks in een volle bioscoopzaal naar haar zitten te kijken, terwijl ze er zelf geen benul van heeft”, zegt Heleen in AD Magazine. “Maar ik vind dat dit verhaal verteld moet worden. Mensen zijn geneigd alleen de leuke kant van hun leven te tonen, ik vind dat te makkelijk.”

Heleen hoopt dat haar film het publiek aan het denken zet. Niet alleen over de toekomst van hun ouders, maar ook over die van henzelf. “We worden nu allemaal zo oud - en we denken er amper over na. Maar je móet erover nadenken! Hoe wil je gaan wonen als je hulpbehoevend bent? Vind je gelijkgestemden met wie je dat samen gaat doen? En moet je sparen om dat te kunnen doen?”

De moeder van Heleen woont niet meer in de achtertuin van de schrijfster, maar in een verzorgingstehuis. “Ze praat nog maar heel weinig. Ze weet niet meer hoe mijn kinderen heten, hoe mijn vriend heet. En ze vraagt niet meer hoe het gaat, dat mis ik het meest”, vertelt Heleen. “Maar ze lacht als ik binnenkom, ze weet wie ik ben en ze vindt het fijn als ik haar hand vasthoud. Het is goed.”