ANP Brooklyn Beckham op stap met Sofia Richie

LONDEN - Brooklyn Beckham en Sofia Richie zijn samen gaan bowlen in Londen. Na afloop vertrokken de zoon van David Beckham en de dochter van Lionel Richie samen.

Door ANP - 20-1-2017, 23:56 (Update 20-1-2017, 23:56)

Eerder op de avond waren ze samen op een feestje ter ere van de opening van een winkel, weet The Sun. De 17-jarige Brooklyn en de 18-jarige Sofia werden eind oktober ook al in elkaars gezelschap gezien. De tieners maakten toen samen met wat vrienden 's nachts een wandeling in Beverly Hills.

Beckham en Richie hebben niet alleen allebei beroemde ouders, de tieners hebben afgelopen zomer ook hun relaties met andere sterren beëindigd. Sofia had een paar maanden een relatie met Justin Bieber. Brooklyn was een tijdje samen met Chloe Moretz.