ANP De Frank en vrijdagshow vanuit onderzeeboot

DEN HELDER - Frank Dane presenteerde vrijdag zijn 538-radioprogramma De Frank en vrijdagshow op 300 meter diepte vanuit een varende onderzeeër. En dat was een primeur op de Nederlandse radio.

Door ANP - 20-1-2017, 19:18 (Update 20-1-2017, 19:18)

''Je voelt wat in je buik, je voelt wat druk en daarna gaat het schuin en maak je een duik'', beschrijft Dane zijn ervaring in de onderzeeër. ''Het is het ultieme dieptepunt dat we ooit hebben bereikt'', grapt Frank nog.

Sunnery James en Ryan Marciano sloten het programma af met een dj-set. ''We vinden het super vet dat we dankzij 538 en Frank de kans krijgen om op zo'n unieke locatie te mogen draaien!'', aldus het duo. Sunnery biecht wel op dat hij het moeilijk vond om aan boord te komen, aangezien de doorgang zo smal was.

De commandant van de onderzeeboot vond het ook een bijzondere ervaring. ''Wij zijn gewend om in het diepste geheim te opereren en zijn meestal onzichtbaar, ook voor het Nederlandse volk. We vinden het daarom erg leuk en ook belangrijk om op deze manier de luisteraars van Radio 538 eens mee te nemen in onze wereld'', aldus luitenant ter zee Berend van de Kraats.