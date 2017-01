Ruby Rose blij dat ze geen man is geworden

ANP Ruby Rose blij dat ze geen man is geworden

LOS ANGELES - Ruby Rose hoopt op een dag kinderen te krijgen. De Orange Is the New Black-actrice is daarom blij dat ze nooit een geslachtsverandering heeft ondergaan, vertelt ze in een interview met The EDIT.

Door ANP - 20-1-2017, 17:52 (Update 20-1-2017, 17:52)

Ruby onthulde in 2015 dat ze als kind spaarde voor een geslachtsveranderende operatie. ''Ik ben een vrouw. Op een dag wil ik graag baby's, dus ik ben blij dat ik geen veranderingen heb ondergaan eerder in mijn leven'', zegt Rose nu.

De actrice heeft een relatie met zangeres Jessica Origliasso van de Australische band The Veronicas. Maar directe plannen voor kinderen hebben ze niet. Trouwen ziet Ruby in de toekomst ook zitten. Niet in een witte jurk, maar een pak. ''Net als Annie Lennox of Karl Lagerfeld. Dat ben ik.''