ANP Sterren bedanken Obama en vallen Trump aan

LOS ANGELES - Op Twitter regent het vrijdag bedankjes van Hollywoodsterren voor vertrekkend president Barack Obama. Tegelijkertijd laten andere celebrities nog eens weten niet blij te zijn met hun nieuwe president, Donald Trump.

Door ANP - 20-1-2017, 16:38 (Update 20-1-2017, 16:38)

Paris Jackson twittert dat ze van Obama houdt. ''Verlaat ons niet'', aldus de dochter van Michael Jackson. Actrice Christina Applegate bedankt Barack en zijn vrouw Michelle voor wie ze zijn. ''Jullie zijn klasse.'' Actrice Vivica Fox: ''Tijd om gedag te zeggen tegen de BESTE president OOIT!! @BarackObama en @MichelleObama jullie worden ERG gemist. BEDANKT voor alles! Jullie zijn fantastisch!''

Ondertussen laat Katy Perry weten dat ze vandaag gaat uitslapen, waarmee ze zegt niet naar de inauguratie te kijken. Wel laat ze weten zaterdag mee te lopen in de protestmars tegen Trump in Washington D.C. Ook talkshowhost George Lopez boycot de inauguratie en roept zijn volgers op dat ook te doen. ''Als protest omdat @realDonaldTrump geen Latino in zijn kabinet heeft, dat is voor het eerst sinds 1988.''

Het is bekend dat Obama een stuk populairder is in Hollywood dan zijn opvolger. Veel sterren protesteerden donderdag al in New York tegen Trump. Zo waren Robert De Niro, Alec Baldwin, Michael Moore en Mark Ruffalo voor de Trump Tower te vinden.